前職棒球星張誌家欠債神隱 岳父家遭陌生人騷擾

外傳前職棒球星張誌家欠債離婚，人間蒸發多時，債權人索討無門，派人到位於沙鹿的老婆娘家堵人。清水分局沙鹿分駐所證實，7月中旬曾接到民眾打電話報案稱「門外有陌生人騷擾，因心生畏懼，不敢出門！」

沙鹿分駐所長林駿騏表示，員警獲報到場，確實有2名男子站在報案人家門口，但並未有嗆聲、潑漆、拉布條等等暴力討債動作，經勸導後就離去。

據了解，張誌家已與第二任妻子鍾女離異，因簽賭「百家樂」及運動賭博，欠下鉅額賭債，無力償還。清水分局表示，張誌家並不住在沙鹿，其與妻子的婚姻關係是否存在，因涉及個人隱私，無法證實，至於張與債務人的糾紛，也無權干涉。

(中時)