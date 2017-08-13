疑高溫缺氧 上百條死魚飄臭基隆河
連日北台高溫破38度，有民眾發現汐止基隆河上游超過上百條魚暴斃，懷疑是工廠排放汙水導致魚群死亡；新北市水利局調查後，初步排除外來汙染，研判是高溫加上水量過少，溶氧量不足為魚群暴斃原因，已派人清理河川死魚，避免進一步汙染。
民眾表示，昨天、今天在汐止樟江大橋下方的基隆河段，發現上百條魚群翻肚暴斃，飄出異樣臭味；由於河水顏色異常，懷疑上游工廠排放汙水導致魚群死亡，向新北市環保局通報。
新北市環保局公害稽查科長孫忠偉指出，前天已派人至樟江大橋及社后橋間，死魚漂浮數量多河段採樣檢測水質，初步檢測結果為ph（酸鹼值）為6.8，溶氧量1.6至1.8（正常值為2），水溫30度，該河段除溶氧量偏低，並沒有發現外來汙染源。
另外，根據水利署流量監測資料顯示，近2個月基隆河流量比去年同期少，初步研判基隆河退潮水量減少、夏季高溫使河水變熱，漲退潮之際導致河中魚群因溶氧量不足死亡。
孫忠偉表示，前幾天碧潭風景區也發生大量魚群暴斃，與這次基隆河死魚應屬同樣情形，環保局已協同水利局高灘管理處陸續加派人力及船隻加強河段清理，避免死魚造成基隆河汙染。
(中時)
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