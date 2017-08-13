世界混雙圍棋最強戰謝依旻、井山奪冠 黑嘉嘉、陳詩淵季軍

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太組合獲得冠軍。（海峰棋院提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太(左3、左4)組合獲得冠軍，南韓隊崔精、朴廷桓(右4、右3)獲亞軍、台灣黑嘉嘉、陳詩淵(左1、左2)獲季軍、日本藤澤里菜和羽根直樹名列第4。（海峰棋院提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵獲季軍。（海峰棋院提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太組合打敗南韓隊獲得冠軍，比賽完後還有現場解說。（海峰棋院提供）

2017世界混雙圍棋最強戰本賽13日在東京舉行第2天的決賽，代表日本出賽的旅日棋士謝依旻和井山裕太組合打敗南韓隊獲得冠軍，台灣組合黑嘉嘉與陳詩淵獲得季軍。

謝依旻6段與井山裕太9段12日首戰打敗藤澤里菜3段和羽根直樹9段，13日再以持黑中押勝同樣在分組賽獲勝的南韓隊的崔精7段、朴廷桓9段，獲得本次棋賽的冠軍，南韓隊獲亞軍。

中華台北隊黑嘉嘉7段和陳詩淵9段12日首戰南韓崔精7段、朴廷桓9段失利，但在13日的第3名爭奪賽中重振旗鼓，以持黑5目半勝日本隊的強敵藤澤里菜3段和羽根直樹9段組合，贏得第3名。藤澤和羽根名列第4。

黑嘉嘉在賽後表示，以前和南韓隊選手比賽過，就覺得他們實力很強，沒想到第一輪就輸給南韓隊，但是對最後第3名的成績還算滿意。陳詩淵則有點無奈地說：「還可以接受」。

這次的冠軍隊可贏得1000萬日圓獎金、亞軍隊可獲得200萬日圓奬金、第3名150萬日圓，第4名120萬日圓。謝依旻與井出裕太將於10月上旬挑戰去年的冠軍組合，中國隊的於之瑩5段和柯潔9段。

(中時)