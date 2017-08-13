大林蒲遷村案 高市府將辦地上物調查說明會
大林蒲遷村案宣告進入遷村籌備階段，日前遷村普查出爐，近9成居民同意遷村，第二階段將啟動「地上物調查」，近期市府擬在當地開多場說明會。都發局指出，粗估有5000多棟建築，未來市府將與民間專業單位合作，進行建築物鑑價、結構鑑定等作業。
針對遷村普查作業，市府歷經8個月，先後舉辦6場普查說明會，與在地居民溝通，針對居民提及「不能比照紅毛港模式遷村」、「建地一坪換一坪，房屋按新建價格補償」、「杜絕幽靈戶」等訴求，市府悉數納入修正。
日前市府公布普查結果，完成1萬5350人、1萬779戶調查。高達89%居民贊成遷村，8成6安置戶選擇住、商區建地一坪換一坪方案，地點以中安路以北的航港局紅毛港遷村土地及台糖鳳山南成里土地為遷村安置地。
都發局指出，下半年重點工作在地上物調查作業，初步依照空拍圖、地形圖對照，大林蒲當地有5000多棟建築，將對每一家戶的房型、構造、坪數等房地權利狀況詳細調查；近期將在當地召開地上物調查說明會，以確保大林蒲居民居住權及財產權。
至於居民關心的地上物補償部分，經濟部統籌安置土地取得，而建物拆遷重蓋補償等費用，所需工程費約400億元。市府強調，遷村沒有時間表，希望在與居民凝聚共識下再作業。普查過程及結果已上網直接公告「大林蒲官網」，民眾可逕自閱覽。
(中時)
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