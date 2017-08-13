怎樣吃麥當勞最省錢？ 她大推這3樣神器
在這什麼都漲，荷包不漲的年代，生活上精打細算很重要。近來就有一名網友於熱門社群平台「Dcard」發文，分享最省錢吃麥當勞的方法，推薦3樣神器，讓她直接省下214元，引起眾人熱議。
日前有網友在「Dcard」分享吃麥當勞的省錢妙招，首先必需要下載「麥當勞報報App」，並購買「點點卡」和「甜心卡」；接著原PO詳述自己之前的使用經驗，她用點點卡100點換了6塊雞塊、中薯和中杯可樂；填麥當勞問卷禮，兩份大薯52元；用麥當勞報報App，蛋捲冰淇淋1元；用甜心卡買大杯玉米濃湯加大杯飲料52元。
總共餐點加起來只花了105元，若以原價計算，要花319元，等於直接省下214元，讓原PO直呼太好用！文末還向網友請益，是否有其它麥當勞省錢法給她參考，「麥當勞愛好者就是我（雖然超級不健康）。」
貼文一出，立刻引起熱烈討論，不過有網友認為，點點卡100點代表原PO付了現金1000才換來一份105元的六塊雞塊餐，似乎沒有多划算；還有人逗趣地說，最划算的其實是當員工，直接半價。
(中時電子報)
文章來源：「Dcard」
關鍵字：麥當勞
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