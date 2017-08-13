台鐵自行車補給站重新招租，捷安特將退場

關山火車站旁古色古香的舊站體是自行車補給站，9月將有新業者進駐經營。（周福安提供）

到台東騎單車、慢活的旅遊方式，已經逐漸成為主流。（黃力勉攝）

台鐵將宜蘭、花蓮、台東縣共13個車站旁的自行車補給站重新招租，將由經營汽機車出租的業者「關山汽車」得標經營，原本承租的捷安特在租約到期後將退場。台鐵貨運服務總所總經理陳淑慧表示，新業者進駐後服務更多元，也能提供最在地的旅遊資訊。

陳淑慧表示，台灣民眾旅遊型態改變後，單車一躍成為重要的旅遊工具，台鐵在東部車站一連串的改建計畫中，部分車站旁會規劃自行車補給站，提供單車租賃、旅遊資訊提供等服務。

台東招租的自行車補給站包括台東、鹿野、關山、池上共4站，宜蘭則有頭城、冬山，花蓮則是新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里等站，不過改建工程部分站體仍在施工中，業者預計9月陸續進場。

已經完工的關山車站，自行車補給站就是關山站旁的舊車站站體，古色古香的舊站將提供嶄新的服務。

陳淑慧說，捷安特的單車租賃服務單一化，在面臨旅遊型態改變、民眾大多自備單車的情況下，部分車站的自行車補給站採預約制，平常並沒有人在，這已經與台鐵的初衷不同，因此在租約到期後，才會重新評選。

關山汽車進駐後，預計將提供汽機車租賃，也能甲租乙還，甚至還評估大型重型機車租賃的業務空間，另外還提供輕食、冷飲等，遊客下火車後，自行車補給站將能提供更多旅遊資訊。

(中時)