夾縫生存！陸與印度較勁 尼泊爾鐵路復活

對尼泊爾南部邊境小鎮賈納克普（Janakpur）來說，通往印度的鐵路是生命線，往來運輸從甜點到服飾化妝品等一切商品，但由於經年累月疏於照管，自2014年以來便已停駛。

不過，據法新社報導，3年後，拜中國和印度兩大鄰國較勁之賜，在新德里的資助下，尼泊爾將重建這條鐵路。

如今尼泊爾正在興建3條新鐵路線，除了印度線外，北邊的鐵路線是由中國資助，而另一條則是由尼泊爾自行興建，希望能促進國際貿易。

儘管全球經濟活絡，但尼泊爾卻因交通不便與世隔絕，而仰賴援助與匯款維生。自從2015年的地震後，當地的成長便大幅減緩，但預料從2018年起，將恢復5％。據世界銀行（World Bank）統計，這成長速率是南亞地區最慢的之一。

近年來，它向兩大強鄰吸取資金，希望能連上亞歐鐵路網。然而，天然地形卻從中作梗。

(中時電子報)