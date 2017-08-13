天氣太熱 桃園大園老街溪驚見魚群暴斃

魚群大量暴斃。（議員游吾和提供）

怪手撈死魚。（議員游吾和提供）

大魚暴斃，小魚活蹦亂跳。（環保局提供）

近日全台各地高溫，桃園市大園區心園橋下的老街溪出現數百隻死魚，大園里水巡守隊清晨6時許獲報通知環保局，稽查人員到場勘驗，發現水質、酸鹼度正常，但水溫高達29.2°C，研判是水溫太高，溶氧不足，導致魚群暴斃，並非汙染情事。

環保局人員指出，近來沒有下雨，老街溪水位降得很低，加上炎熱高溫，魚在水裡就像在「煮魚湯」，導致溶氧量低，從大魚翻肚，小魚活蹦亂跳，明顯看得出來是溶氧率不足，導致魚群暴斃。

水務局獲報後，派工10多位清理人員，以怪手撈起死魚，再交廢棄物清運車載走。

(中時)