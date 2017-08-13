才復工進錄音室 面癱「Ella」喜曝又懷第二胎！
知名女歌手兼演員官恩娜(Ella)2014年9月驚曝罹患俗稱面癱的「貝爾氏麻痺症」，甜美容貌變得歪斜，震驚外界，然她的中法混血男友Juan對她不離不棄，同年宣布兩人訂婚，隔年2月甜蜜結婚，婚後生下兒子BéBé G，她也暫時放下工作，享受為人妻母的幸福裡，直到最近才重拾歌手身分，進錄音室籌備新專輯，讓歌迷相當期待。
常分享育兒點滴的官恩娜，才po了開工照不到2個月，昨又在IG分享一則到海邊度假的小短片，影片中她跟兒子在海灘上奔跑玩耍，特地出動空拍機捕捉這幸福的時刻，但其實要曝光的是個大消息，母子倆努力在沙子上寫下文字，高空鏡頭一拍，原來是公開懷孕喜訊，透露二寶將在明年1月報到，算算時間，現今她約懷孕4個月左右。
據《香港01》報導，官恩娜所屬公司發言人回應媒體，表示官恩娜得知懷孕後，僅告訴公司老闆這個喜訊，表示要暫停工作，但當時因懷孕未滿3個月不能公開的習俗，因此其他工作人員只知她暫時停工，連華納旗下歌手拍攝大合照海報，老闆也是突然說Ella會缺席，沒有多解釋，工作人員皆以為她是要暫離香港，直到昨天才知道原來是懷上第二胎，而歌迷、粉絲雖然盼不到官恩娜復出，但仍表示恭喜跟理解，要她安心去生孩子！
(中時電子報)
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