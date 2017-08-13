台東鐵皮加蓋屋起火延燒 1女子送醫

火勢一度延燒到隔壁，所幸警消迅速滅火。（黃力勉翻攝）

台東縣成功鎮民生路的3樓鐵皮加蓋，13日上午10時許突然起火，火勢還延燒到隔壁住戶，消防人員獲報後趕抵現場，除了佈水線降溫滅火外，還緊急疏散附近民宅的住戶，其中1名女子因為換氣過度送醫，所幸並沒有大礙，火勢在半小時後獲得控制。

火警發生後，消防車趕抵現場滅火，並將附近的住戶全部撤離，其中還有孕婦在內，警消也都協助他們離開住家，另有一名女子因為緊張換氣過度，救護人員趕緊將她送醫，所幸女子並未吸入濃煙，送醫觀察並無大礙。

火勢在半小時後獲得控制，總共造成2戶約40平方公尺的面積受損起火原因仍待進一步釐清。

(中時)