女子不堪苦訓退出海豹隊 魔鬼女大兵仍然失敗

美國海豹隊是世界聞名的特種部隊，訓練艱苦不用多說。目前女性仍無法承受如此嚴酷的訓練。(圖/軍事時報)

1997年由大導演雷利史考特執導的電影「魔鬼女大兵」(G.I. Jane)，描繪一名女性加入海豹隊的受訓過程，電影中忠誠呈現了海豹隊的訓練情況，之後女主角不畏艱難的完成全部的訓練成為女海豹。可惜現實世界不如電影那樣浪漫，美國海軍特種作戰部隊官員證實，在海豹特戰隊(SEAL)受訓的唯一一名女子已經退出訓練。

軍事時報(Military Time)報導，美國海豹特戰隊是世界聞名的三棲部隊，隊員必需有極佳的體力素質和精神耐力，因此高強度的訓練也非一般人能承受的了。美國海軍特種作戰發言人馬克．沃爾頓（Mark Walton）告訴媒體，先前有一海軍女兵曾自願加入海豹隊訓練課程，但是她已決定退出，沒有能夠完成訓練。發言人沒有公布名字，只說在她退出之後，沒有其他的女性參與海豹隊的訓練課程。

1997的電影魔鬼女大兵，黛咪摩爾飾演自願加入海豹隊訓練的女軍官。不過現實世界中，真正通過的海豹隊訓練的女性還沒出現。(圖/網路)

據說這名女兵原先是在特種作戰軍艦上服役，可能是濱海作戰艦或是兩棲突擊艦，因此在工作期間常與海豹部隊互動，可能是因此受到啟發，想要接受訓練挑戰自己的能力，很可惜她沒有能夠完成。海軍官員表示，何時會在看到第一位女性海豹隊，或者其他女性特種作戰戰鬥隊員呢？恐怕還為時過早。

美軍先前有許多單位不開放女性加入，包括戰鬥機飛行員、坦克部隊、潛艦以及特種部隊，但是在2015年12月後，美國國防部開放所有軍事單位都可以讓女性加入，其中也包括最危險的特種突擊隊。在女性可以進入第一線部隊後，在阿富汗和伊拉克戰爭期間，開始出現許多陣亡與受傷的女性軍人，但是這才是展現真正的男女平等。

近年海豹隊參與最著名的任務就是獵殺賓拉登行動。(圖/商業內幕)

美國海豹隊的訓練營在聖地牙哥，所有隊員都是自願加入的，初期課程3個星期，在這段期間，訓練單位會從自願者中評估每個人的身心力量、水中能力和領導能力，在通過初部課程後，才有資格進入為期6個月的海豹隊基礎培訓課程。整個課程長達半年，過程非常艱苦， 75％的候選者會在第一個月就自願退出。

目前美軍當中，只有2名女性曾在2015年完成陸軍75遊騎兵(75th Ranger Regiment)的訓練課程，這已是女性最佳的成績。

(中時電子報)