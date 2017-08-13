台中市持續取締非法日租套房
非法日租套房易發生公安意外，台中市政府聯合稽查小組持續稽查不打烊，104年1月至今年7月底為止，執行日租套房聯合稽查479家次，裁罰86家次，累計裁罰金額達1330萬元，撤除違規廣告794則，執行斷水斷電2家次，台中市觀光遊局呼籲，務必選擇有政府機關核發旅館業或民宿登記證的合法旅宿業住宿，讓旅程住得安心、玩得開心。
觀旅局指出，日租套房就是非法旅館，常假藉「溫馨套房」、「旅店」、「客棧」、「套房出租」或「民宿」之名在網站上宣傳，實際經營旅館業務，日租套房未經過觀光、消防、建管、衛生與警察等單位把關審核，也無投保公共意外責任險，住宿旅客的安全嚴重缺乏保障，如有意外發生，後果將不堪設想。
觀旅局長陳盛山表示，日租套房大部分混雜隱藏住商大樓、公寓大廈或集合住宅中，中市日租套房多集中於逢甲商圈及一中街商圈附近，市府已將日租套房列入專案查緝重點對象，由專人定期上網搜尋日租套房違規廣告，除要求網路平台業者立即撤除下架外，並對刊登非法旅宿廣告之業者，依交通部「發展觀光條例裁罰標準」，裁罰處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，從源頭阻斷非法業者行銷管道。
陳盛山強調，市府稽查不分平日假日，一經查獲經營事證者，依「發展觀光條例」裁罰10萬元以上50萬元以下罰鍰並勒令停業，針對被查獲裁處2次以上之違法業者，強制執行斷水斷電。
他也提醒，日租套房業者大都透過網路刊登住宿資訊廣告，藉網站留言、手機或電子郵件等形式與旅客聯繫及交易，因無實體往來憑證、負責人聯絡方式和營業登記地址等資訊，發生問題求償無門，亦曾有不肖人士假借網路刊登「虛擬住宿資訊」，詐騙旅客住宿費用的案例，呼籲旅客切勿因價格低廉等因素，選擇入住日租套房等未合法旅宿場所。
(中時)
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