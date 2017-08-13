嘉市鼓勵汰換二行程機車 買電動機車最高補助3萬1000元

嘉義市一家動電機車業者加碼優惠消費者換購電動二輪車。（廖素慧攝）

嘉義市政府鼓勵汰換二行程機車，改買電動機車，今年補最多，最高補助3萬1000元，目前淘汰率19.1%，全國第一，市長涂醒哲今天呼籲市民要買要快，晚買就少補助。

嘉義市環保局有3項鼓勵換購電動機車的補助方案，淘汰二行程機車補助4500元，淘汰二行程機車換購電動二輪車，最高補助3萬1000元，新購電動二輪車最高補助2萬5000元，目前全市設置57處充電站，包括免費23站及社區投幣式34站。

涂醒哲表示，嘉義市政府加碼補助淘汰二行程機車，最高補助每輛4500元，至今年6月底止已汰舊6178輛，淘汰率19.1%，全國第一，由於額度有限，市民要把握機會，今年沒淘汰，明年補助減為2000元。

今天嘉義市一家電動機車業者新開幕推出優惠方案，業者陳慶全表示，電動機車的鋰電池的消耗品，開幕期間購買指定品牌的電動機車，有分期付款零利率，可租用電池，不限里程，終身保固。

(中時)