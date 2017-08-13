速球均速更快了 桃猿王溢正透露關鍵是...

王溢正今年速球均速提升，成績也跟著變好。(中央社資料照)

眼尖的球迷或許有發現到，今年Lamigo桃猿左投王溢正投球時，球速似乎比過往更快，速球經常能投到145公里以上，在中職本土投手中，並不常見，他回中職至今第5年，年齡更長球速卻更快，同時還能維持住成績，有什麼秘訣？他今(13日)透露，在開季前的身體肌肉的強化，幫了大忙。

其實王溢正過去球速就不慢，旅日在橫濱DeNA二軍時，有測到148公里，去年則飆到149公里。本季他最快也是有投到149公里，不過均速似乎有變快的趨勢，145公里上下的速球更常出現，他自己也有感均速提升，「先前要飆到148、149公里，可能整場次數不會多，今年比較能隨心所欲。」

王溢正將滿32歲，還能有所提升，實屬不易，這也讓他本季繳近3年最佳的自責分率4.26成績，去年整季7勝，今年也已有6勝入袋。進步的其中一個關鍵，王溢正說，現在中職投手生存不易，今年有針對體幹強化，動作上也有微調，透過投球過程中慢慢調整，現在感覺有找回剛旅日返台時的狀態。

(中時電子報)