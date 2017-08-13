超神秘！基隆獨家傳統小吃─用煮的「馬卡龍」
眼前這個黃澄澄的食物外型十分陌生，中間似乎有條線繫著，而兩點溢出的餡料膨脹得滿滿的，看起來就像馬卡龍。一口咬下，是家常蒸蛋味道，綿密Ｑ彈滿滿的雞蛋香氣，既陌生又熟悉，第一次吃的人，絕對丈二金剛摸不著頭緒，其實這是「蛋腸」，源自於基隆的傳統小吃。
說到蛋腸，其實顧名思義，就是取代肉類將蛋液灌入腸衣成形。煮熟之後呈現金黃色澤，一般都是切成一口大小，可放到火鍋或是滷味之中，是基隆一代常見的小點心。
蛋腸的做法也不難，將蛋液打勻、調味、灌腸、煮熟即完成，不少人也會在家嘗試著做。但啟人疑竇的是，如此平實美味的食材，怎麼神秘到一出基隆就鮮為人知？據當地人說法，蛋腸是老一輩基隆人物質條件不好的時候，所發明的食物，現在物質條件變好的確較少食用。加上蛋腸保鮮期短，容易變質，很難運出販賣，想吃蛋腸，只能親身跑一趟基隆了。
目前基隆還能找到以手工灌蛋腸的工廠，傳統市場亦不難買到。根據販賣蛋腸的小販透露，蛋腸除了大家熟知的火鍋、滷味吃法，也可以快炒來吃，由於蛋腸味道溫和，跟什麼食材都很搭。另外也可冰鎮後沾點醬油膏當作涼拌菜食用，炎炎夏日既開胃又爽口。
(中時)
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