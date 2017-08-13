彰濱蓋廢棄物焚化爐 千人怒抗爭：不要把線西鄉當垃圾鄉！
經濟部工業局標售彰濱工業區伸港段環保用地9點餘公頃，豐堉資源公司得標，打算興建事業廢棄物焚化爐，鄉民憤怒「線西不是垃圾鄉」，昨天自救會再號召千人，各村響應動員，在線西公所前集結遊行，吶喊「要健康、反汙染」，要求中央、地方政府撤案。
豐堉計畫在彰濱工業區線西西三區的環保用地，興建廢棄物能資源回收處理中心，面積9.0726公頃；主要設施包括：廢棄物貯存區、汽電共生焚化爐、無機廢棄物資源化中心、最終處置區等，業者在7月31日在彰濱線西工業區服務中心舉辦環境影響評估前的說明會，到場鄉民激憤到下跪要求撤案。
「不要把線西鄉當垃圾鄉！」怕案子最後過關，反焚化爐自救會昨天再度號召在線西鄉公所前集結遊行，環保團體到場聲援，線西各村奔相走告動員，頭綁抗議標語、高舉白布條，怒吼為了孩子和後代子孫健康，絕不妥協。
自救會林國華說，不要的汙染才想到「扔」線西，太不公平了！線西承受戴奧辛毒鴨蛋、大好海洋被開發工業區，填海埋煤渣，沒天沒地的亂搞，線西不要再背「汙」名了，要海洋公園、要海洋音樂季，不要焚化爐！
彰化環保聯盟總幹事施月英說， 線西鄉位在台中火力發電廠下風處，數十年來，每年秋冬季長達半年以上，飽受廢氣排放之苦，不容許再爭加汙染量。
彰化縣環保局表示，焚化爐興建與否要經環境影響評估，各界意見都會納入未來環評的考量與評估。歡迎踴躍表達看法，也可採書面或至行政院環保署網站「環評開發論壇」留下意見。法規規定，對於各界意見，開發單位得一一列入，並做成相對應的回應，未來編製在環境影響明書當中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。