彰濱蓋廢棄物焚化爐 千人怒抗爭：不要把線西鄉當垃圾鄉！

線西鄉公所昨天集結近千人，抗議興建事業廢棄物焚化爐，要求盡速撤案，吶喊「要健康、反汙染」。（吳敏菁攝）

線西鄉公所昨天集結近千人，抗議興建事業廢棄物焚化爐，要求盡速撤案。（吳敏菁攝）

經濟部工業局標售彰濱工業區伸港段環保用地9點餘公頃，豐堉資源公司得標，打算興建事業廢棄物焚化爐，鄉民憤怒「線西不是垃圾鄉」，昨天自救會再號召千人，各村響應動員，在線西公所前集結遊行，吶喊「要健康、反汙染」，要求中央、地方政府撤案。

豐堉計畫在彰濱工業區線西西三區的環保用地，興建廢棄物能資源回收處理中心，面積9.0726公頃；主要設施包括：廢棄物貯存區、汽電共生焚化爐、無機廢棄物資源化中心、最終處置區等，業者在7月31日在彰濱線西工業區服務中心舉辦環境影響評估前的說明會，到場鄉民激憤到下跪要求撤案。

「不要把線西鄉當垃圾鄉！」怕案子最後過關，反焚化爐自救會昨天再度號召在線西鄉公所前集結遊行，環保團體到場聲援，線西各村奔相走告動員，頭綁抗議標語、高舉白布條，怒吼為了孩子和後代子孫健康，絕不妥協。

自救會林國華說，不要的汙染才想到「扔」線西，太不公平了！線西承受戴奧辛毒鴨蛋、大好海洋被開發工業區，填海埋煤渣，沒天沒地的亂搞，線西不要再背「汙」名了，要海洋公園、要海洋音樂季，不要焚化爐！

彰化環保聯盟總幹事施月英說， 線西鄉位在台中火力發電廠下風處，數十年來，每年秋冬季長達半年以上，飽受廢氣排放之苦，不容許再爭加汙染量。

彰化縣環保局表示，焚化爐興建與否要經環境影響評估，各界意見都會納入未來環評的考量與評估。歡迎踴躍表達看法，也可採書面或至行政院環保署網站「環評開發論壇」留下意見。法規規定，對於各界意見，開發單位得一一列入，並做成相對應的回應，未來編製在環境影響明書當中。

(中時)