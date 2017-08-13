等了10年! 溪湖鎮立幼兒園終於落成
等了10年，溪湖鎮立幼兒園終於在上個月完成幼兒園立案，13日上午舉行新建幼兒園落成啟用，園區變寬敞，200多名幼童也可以分班上課了。
溪湖鎮長楊福建表示，溪湖鎮立幼兒園因經費不足等因素等待了近10年終於落成，過去礙於人數沒辦法分班上課，現在幼兒園變得很寬敞，可以分班上課，總人數也超過兩百人，感謝縣府補助娃娃車和幼兒園部分設備，讓幼兒園能順利啟用。
縣長魏明谷說，幼兒園很寬敞，也有很好的設備，這些都是為了照顧幼兒，現在養育小孩的負擔很重，公立幼兒園會越來越多，縣府也期望偏鄉的國小能附設幼兒園，減輕父母養育小孩的負擔，縣府補助溪湖鎮立幼兒園3台娃娃車和設備。
(中時)
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