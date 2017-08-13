綠蠵龜遭誤捕 漁民急送屏東海生館

遭誤捕的綠蠵龜活動力正常，並沒有大礙。（海巡一三總隊提供）

台東縣東河鄉金樽海域，13日上午有漁民作業時，不慎誤捕一隻綠蠵龜，漁民趕緊通報海巡一三總隊，進港後也立即將綠蠵龜交給海巡人員處置，台東縣政府派車將綠蠵龜送往屏東海洋生物博物館醫治。

綠蠵龜身長為55公分，寬約50公分，被漁民捕獲後，活動力正常，並沒有明顯外傷，台東縣政府農業處畜產保育科評估後，決定送往屏東海生館觀察，由專家接手後續的治療工作。

(中時)