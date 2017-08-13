美國維州種族仇恨 駕車撞人嫌犯是納粹鐵粉

20歲的菲爾茲，在維吉尼亞州種族仇恨衝突中蓄意開車撞人，他曾貼在臉書網頁上的愛車照，據信就是此次肇事車輛。(摘自菲爾茲臉書)

維吉尼亞州夏綠蒂鎮的白人至上主義者抗爭，演變成暴力流血悲劇，涉嫌駕車衝撞反示威群眾，導致無辜路人喪命的20歲男孩菲爾茲（James Alex Fields Jr.），在犯案前幾小時被媒體拍到，手持以兩把交叉的白斧頭為標記的種族仇恨團體「美國急先鋒」（Vanguard America）布幅，同時穿著代表該組織的服裝。

雖然該組織崇尚白人優越主義，不過據瞭解團體成員已經「愈來愈展現出新納粹意識形態」，菲爾茲的臉書網頁也充斥納粹相關圖案，包括希特勒嬰兒時期的照片。不過「美國急先鋒」稍後跳出來切割，稱該組織成員絕對不會做這種事，穿著打扮也不代表就是他們的一份子。

(中時)