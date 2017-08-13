世界最長壽！ 113歲納粹大屠殺倖存者去世

世界最長壽男子、納粹大屠殺最年長的倖存者克里斯特爾（Yisrael Kristal）8月11日在以色列北部城市海法去世，享年113歲。 他去年被金氏世界記錄認證為最高齡男子，而且下個月就將迎接114歲生日。

二戰爆發，納粹佔領波蘭期間，克里斯特爾被送往奥許維茲集中营。他的妻子和2個孩子死於集中營，而他本人倖存了下來，從集中營出來時體重只剩37公斤。

戰後克里斯特爾再婚，並移居以色列，並經營一家糖果糕點店。

他的孫子歐蘭說︰「他非常勤奮，精力充沛，老是跑來跑去閒不下來。」

去年接受金氏世界記錄認證時，被問及他長壽的祕訣，他說︰「我不知道長壽的祕訣，我相信一切都是天意，我們不該追問原因。」

在克里斯特爾之前，世界最長壽男子是日本的小出保太郎（Yasutaro Koide）。2016年1月小出保太郎去世，享年112歲。

(中時)