世界最長壽！ 113歲納粹大屠殺倖存者去世
世界最長壽男子、納粹大屠殺最年長的倖存者克里斯特爾（Yisrael Kristal）8月11日在以色列北部城市海法去世，享年113歲。 他去年被金氏世界記錄認證為最高齡男子，而且下個月就將迎接114歲生日。
二戰爆發，納粹佔領波蘭期間，克里斯特爾被送往奥許維茲集中营。他的妻子和2個孩子死於集中營，而他本人倖存了下來，從集中營出來時體重只剩37公斤。
戰後克里斯特爾再婚，並移居以色列，並經營一家糖果糕點店。
他的孫子歐蘭說︰「他非常勤奮，精力充沛，老是跑來跑去閒不下來。」
去年接受金氏世界記錄認證時，被問及他長壽的祕訣，他說︰「我不知道長壽的祕訣，我相信一切都是天意，我們不該追問原因。」
在克里斯特爾之前，世界最長壽男子是日本的小出保太郎（Yasutaro Koide）。2016年1月小出保太郎去世，享年112歲。
(中時)
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