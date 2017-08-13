世大運加強安檢 小港機場查兩男鞋藏毒
世大運比賽在即，機場維安升級。昨天傍晚，高雄航警安檢隊察覺兩名男子形跡詭異，上前盤查在兩人運動鞋內，查獲毒咖啡包、搖頭丸等毒品，原本兩毒蟲打算搭機到澎湖狂歡，這下只能「解嗨」，全案依毒品罪送辦。
警方調查，12日傍晚近6時，30歲劉男、26歲陳男現身小港機場，準備搭機前往馬公，兩人穿著輕便，但通過安檢門時動作不太自然，被航警局高雄分局安檢隊人員察覺神色有異，當場將兩人攔下盤查。
高雄航警指出，世大運舉辦在即，為防範有心人士挾帶危險物品上機，又因他國曾發生旅客將爆裂物藏在鞋內案例，於是安檢人員立即請2名男子脫鞋受檢，最後查獲3包小惡魔包裝的咖啡包、藍色小藥丸及白色不明粉末。
經毒品試劑檢測，毒咖啡包是安非他命、藍色藥丸為MDMA (搖頭丸)、白色粉末為K他命。兩人透露，原本想利用周末假日到澎湖地區狂歡，才在網路購買毒品助興，未料竟這麼衰遭逮。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。