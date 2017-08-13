世大運加強安檢 小港機場查兩男鞋藏毒

兩名毒蟲（箭頭處）相約到澎湖嗨，但在通過小港機場安檢時，因鞋底藏毒遭逮。（柯宗緯翻攝）

航警在兩名毒蟲鞋底，查獲多包咖啡包毒品。（柯宗緯翻攝）

世大運比賽在即，機場維安升級。昨天傍晚，高雄航警安檢隊察覺兩名男子形跡詭異，上前盤查在兩人運動鞋內，查獲毒咖啡包、搖頭丸等毒品，原本兩毒蟲打算搭機到澎湖狂歡，這下只能「解嗨」，全案依毒品罪送辦。

警方調查，12日傍晚近6時，30歲劉男、26歲陳男現身小港機場，準備搭機前往馬公，兩人穿著輕便，但通過安檢門時動作不太自然，被航警局高雄分局安檢隊人員察覺神色有異，當場將兩人攔下盤查。

高雄航警指出，世大運舉辦在即，為防範有心人士挾帶危險物品上機，又因他國曾發生旅客將爆裂物藏在鞋內案例，於是安檢人員立即請2名男子脫鞋受檢，最後查獲3包小惡魔包裝的咖啡包、藍色小藥丸及白色不明粉末。

經毒品試劑檢測，毒咖啡包是安非他命、藍色藥丸為MDMA (搖頭丸)、白色粉末為K他命。兩人透露，原本想利用周末假日到澎湖地區狂歡，才在網路購買毒品助興，未料竟這麼衰遭逮。

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(中時)