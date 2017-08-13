北市府與洛杉磯合作　引進外籍大學生來台實習

北市府與洛杉磯合作，首度引進2名外籍大學生來台實習，到台北國中小學教學英語。(北市教育局提供)

北市府與洛杉磯合作，首度引進2名外籍大學生來台實習，到台北國中小學教學英語。(北市教育局提供)

國外實習夯，北市教育局今年3月赴美考察雙語教學，與洛杉磯建立合作契機，將在106學年度首度引進洛杉磯大學外籍生來台實習，至少待一學期，除在北市大修習教育和英語課程，每周還安排3天到中小學蹲點實習，也借重外籍老師的背景，培養學生英語聽說能力。

教育局表示，洛杉磯這次推薦2名大學生來台，將住在學校安排的接待家庭，提供三餐和獨立住宿空間，學校還安排實習生每月進行1到2次的台北文化體驗活動。

外籍實習生在台須修讀北市大學士課程，其中實務課程每周3天，每天8小時，須到台北的學校實習，每周協同教學時數須達10節，教學內容包括英語繪本閱讀、英語評量教學，並推廣校內英語戲劇、英語遊戲等。

這次準備來台的Johnny和Monica躍躍欲試，除想體驗台灣文化、學習中文，也很期待透過中小學現場實習機會，累積教學經驗，幫助自己未來成為優秀的老師，同時也希望貢獻一己之力，為台灣孩子帶來不一樣的文化刺激與國際視野。

教育局表示，這次和洛杉磯的合作計畫只是開始，後續會擴大辦理，與當地知名學府進一步深入合作，目標在2018年能引進30名以上外籍大學生來台實習。

(中時)