竹市9000萬推動防災型電桿地下化

新竹市長林智堅（中）預計投入9000萬元經費，進行電纜電線地下化，工程路段總長度6.49公里。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅預計投入9000萬元經費，進行電纜電線地下化，工程路段總長度6.49公里。（陳育賢攝）

新竹市長林智堅積極爭取中央經費進行電纜電線地下化，預計投入逾9000萬元，規畫自今年起至2019年施做，工程路段總長度6.49公里，今年已完成香山地區中華路5段部分路段及東南街部分巷道，南寮區延平路2段第1期工程將於14日動工，全長1.93公里，目標10月底完工，未來將循序漸進改善，確保用電穩定。

林智堅指出，新竹市香山與南寮地區位處沿海迎風面，東北季風強勁，再加上著名「九降風」，電力線路及設備、電線杆和電纜易受強風侵襲損壞，影響家戶用電。

日前尼莎颱風來襲，累計造成新竹地區曾高達3萬4000餘戶停電，影響民生及工商業用電，因此電桿地下化工程刻不容緩，盼能藉此降低設施損毀風險，提升供電可靠度與品質。

產發處表示，經濟部「防災型電桿地下化計畫」於今年起至2019年執行施工，今年香山地區中華路5段部分路段及東南街部分巷道路段已完成；南寮區延平路2段將於明日施工，工期約3個月，目標10月底完成下地化。

另，2018年則將進行延平路1段（虎林街至浸水北街）、2019年度規畫延平路1段（牛埔北路至經國路），為提升竹市防災電桿地下化工程執行效率，將配合中央政策及新竹市路平專案、新竹市挖掘道路埋設管線管理自治條例，持續推動防災型桿線地下化。

台電公司新竹區營業處表示，東南街部分巷道因原桿線附掛路燈及監視線，現將架空桿線拆除，香山地區中華路5段部分路段將原沿山邊（鐵道東側）電力桿線改為地下纜線，經由中華路地下管路施設。延平路工程，自海埔路口至經國路口，全長5.07公里，將分3期、3個年度陸續辦理。

林智堅說，穩定電力供應為重要課題，市府與台電共同努力推動「防災型電桿地下化」工程，透過電線電纜地下化，持續改善因風災或天災對電力供應的影響，提供市民穩定的電力，即使遇到颱風也能安心生活。

(中時)