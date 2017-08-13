防制夜店暴力 中市警安檢有新招

台中市警四分局輔導夜店業者以金屬探測器檢查入內客人是否攜帶危險物品，並在店門口擺放六大禁令，提醒客人遵守。（黃國峰翻攝）

酒精催化下，人們容易失去理智，衍生事端，中市著名酒店，13日凌晨即發生酒客在門口鬥毆死亡事件，台中市警四分局，今年一月起，為防患於未然，祭出輔導業者於夜店入口處擺放「宣導立牌」，提醒入內消費的客人入內時，需接受業者目視及金屬探測器檢查，並派警力於附近部署，自106年1月實施迄今，防制滋事、酒駕等成效良好。

台中市警四分局指出，年輕人喜歡泡 「夜店」，但酒後易生事端，為避免有酒後滋事並防制酒後駕車情事發生，四分局除於周邊道路加強編排警力巡邏守望外，還輔導轄內二家業者於夜店入口處擺放「宣導立牌」，上書六條禁令：實施金屬探測器檢查、禁止攜帶違禁物品、喝酒不開車、禁止藉酒滋事及聚眾鬥毆、未滿十八歲禁止入場、禁止裸露行為，違者將報請警方依法處理。

警方並輔導業者派遣員工逐一以金屬探測檢查客人身上及包包有無攜帶危險物品，並對可疑人士要求開包目視檢查，若顧客不願受檢夜店方面則禁止其進入，施行七個月來，顧客均已習慣配合業者，曾有一次檢出客人攜帶蝴蝶刀，業者立即通報警方調查，虛驚一場。

而酒店、KTV、舞廳、夜總會方面因消費成員不同，大部分使用金屬探測棒、有二家業者自費十幾萬元設置安檢門，以維護客人更安全的消費環境，至今驗出多為鑰匙、零錢、皮帶扣等物品。

而為防制夜店客人酒後駕車、滋事，警方於周邊道路加強編排警力巡邏及實施取締酒駕路檢，因此常能在衝突事件擴大前，即已弭平。自106年1月實施迄今，防制滋事、酒駕等成效良好。

第四分局分局長林逢泉表示，由於此類場所極易發生打架鬧事事件，因此輔導業者自行添購金屬探測器及告示牌對客人安檢，雖然106年1至7月份仍有發生酒後打架滋事3件，但均能於第一時間以優勢警力弭平並帶案偵辦，打架案件已較去年的6件減少。另外在周邊道路防制酒駕路檢共取締228件酒後駕車，也明顯收到防止酒後駕車肇事的效果。

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(中時)