新莊成立「元氣補給站」 為世大運執勤警加油
2017台北世大運開幕倒數，隨著多國選手陸續進駐選手村，新北市新莊警分局也於世大運選手村及場館周遭投入大批警力，在炎熱天氣中執行「交通管制」及「安全維護」等任務，地方人士特別在忠孝派出所設立「元氣補給站」，提供免費點心、飲品，為執勤警加油。
新北市之友會新莊辦事處忠孝警友站站長盧真珍有感近日新莊警分局員警為世大運專案工作辛苦執勤，特別號召站友，自8月12日起至9月2日止，在忠孝派出所設立「元氣補給站」，提供免費點心、飲品，更每日精心準備不同的林口道地小吃，讓員警都能吃飽喝足迎戰世大運。
新北市義警大隊大隊長鄭誼宏除了為分局及保大支援警力，也在選手村及新莊體育館分別設立「行動元氣補給站」，每天提供飲水及食物，為警察同仁加油打氣，市議員蔡淑君也加碼每日提供執勤同仁礦泉水，讓員警隨時補充水份，預防中暑。
新莊警分局長張國雄表示，2017世大運是全球矚目焦點，賽事舉辦期間林口選手村及各場館的維安及交管工作十分繁重，警察同仁無不審慎以對、全力以赴，對於體力及精神上的負荷格外嚴峻，感謝各界對警察工作的支持與愛護，成為警方圓滿達成任務的堅強後盾。
(中時)
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