孵蛋有撇步！ 台北大巨蛋難產 台中迷你蛋誕生

奧克蘭球場營運資深經理Paul LaVeau（右）向台中市長林佳龍表示，奧克蘭運動家主場的棒球場功能多元。（盧金足攝）

歷經解約危機的迷你蛋，在台中市長林佳龍解套下成功孵蛋，變成多功能運動中心。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）和經發局長呂曜志參訪美國奧克蘭運動家隊主場。（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）參訪大聯盟球場，希望打造超越美職水準的洲際棒球運動休閒園區。（盧金足攝）

一樣是蛋，同都歷經停工波折，台北大巨蛋難產，台中迷你蛋不只起死回生，還順利誕生，林佳龍發豪語，要將運動休閒園區打造超越美職的球場，台灣版的大聯盟球場如何啟動商機，也是他政治之路能否揮出全壘打的考驗。

「就像是9局下半救援成功！」林佳龍剛接任市長時，被稱為「迷你蛋」的多功能運動中心，遭廠商工程延宕與財務困境，還有國外工程團隊領不到錢，「孵蛋」過程困難重重，場館一度無法如期完工。

如何解套？林佳龍透露「孵蛋要靠智慧和耐心」，多方努力下，由中信集團下的台灣人壽投資入主原契約廠商午陽資產管理公司，找來「金雞母」終於生出迷你蛋。

大聯盟將來台舉行3場明星賽，本來都在北部，台中在地企業寶成鞋業旗下有運動公司，林佳龍以企業回饋責任，請寶成爭取大聯盟明星賽兩場到台中洲際棒球場開打，球迷大飽眼福，林佳龍再次鏈結全球運動焦點的大聯盟。

柯P與遠雄集團還陷在「蛋」是又何奈的爭議，林佳龍信心滿滿宣布，將結合周邊打造「棒球文創園區」，運動是一項具龐大產值的產業，但林佳龍直言，只靠台灣4支職棒無法撐起市場。

棒球環境配套還不夠，他要促成亞洲的棒球聯盟及大陸球隊也能來，讓球場發揮效益，備受矚目的台中運動休閒園區如能吸引人潮，帶動健康產業，林佳龍勢必再增加政治上的主場優勢。

(中時)