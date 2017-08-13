竹市改頭換面 城市角落就是婚紗祕境

新竹市政府近年積極打造休閒城市，市區改頭換面，森林系婚紗攝影景點，吸引不少新人取景。（陳育賢翻攝）

新竹市政府近年積極打造休閒城市，市區改頭換面，森林系婚紗攝影景點，吸引不少新人取景。（陳育賢翻攝）

新竹市台鐵車站前後站地下道去年完成翻新，明亮、現代感地下廊道，近來吸引不少新人拍攝婚紗，近期新竹綠園道、青青草原、下竹樹屋等建設陸續完工，打造草地、樹林、復古老屋等特色場景，質感建設蛻變為「森林系」婚攝景點，新人驚呼「城市裡也有外拍秘境！」

市長林智堅表示，市府團隊兩年多來積極推動城市休閒建設，同時著重質感設計，致力於提升城市美學，循序漸進讓新竹市改頭換面。

目前台鐵車站前後站地下道、新竹綠園道、青青草原、下竹樹屋等景點，分別是市府推動的前後站軸線翻轉、新竹之森、建設香山、社區點胭脂等施政主軸下建設，由於兼具質感設計與城市美學，甫完工就被在地攝影師發掘，成婚紗拍攝、外拍私房景點，帶動市政建設外拍風潮。

近來，不少新人就紛至市區內取景拍攝一生中最重要的婚紗照，包括新竹綠園道、下竹樹屋、青青草原，草地、樹林、老樹屋搭配白紗、花束，成了森林系婚拍祕境。

有新人就表示，第1次看到藏身巷弄的下竹樹屋，就覺得像秘密基地，在市中心就能拍攝出氣質空靈照，交通方便、安全，不用遠赴深山海邊，成果讓她們非常滿意。

林智堅表示，他上任後致力於完善城市基礎建設，推動系列工程「啟動新建設、翻新舊設施」，兩年多來以新竹之森、掀綠計畫、水岸藍帶等多樣施政軸線推動大小建設，打造宜居城市，更堅持美感與建設兼具，提升城市美學。

他說，市府推動工程不僅符合民眾日常所需，更從美學角度切入構思，在既有資源上再創新亮點，讓市政建設兼具實用與美感。

其中，新竹之森將綠園道、東大飛行公園、隆恩圳串起，成4公里長城市綠廊帶，掀綠計畫則活化閒置國有土地為樹林頭公園、虎林棒球場，新闢6000坪綠地。

水岸藍帶整建了海山漁港、南港賞鳥風景區、香山濕地打造17公里海岸線，開創竹市水岸休憩空間，希望將新竹市打造成1座宜居的幸福城市。

(中時)