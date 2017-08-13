張誌家遭爆欠債神隱 拖累妻子娘家

前職棒球星張誌家，今遭爆欠債累累，拖累妻子娘家。(中時資料照)

2009年遭到打假球，讓中職永不錄用的前職棒球星張誌家，今被傳出欠債又離婚，據中國時報台中地方報導指出，目前債權人索討無門，派人到位於沙鹿的老婆娘家堵人，也遭清水分局沙鹿分駐所證實。

張誌家青棒時期就打出成績，並在2002年加盟日職西武獅隊，在日職留下26勝的紀錄，2008年轉往加盟中職La new熊隊，雖然2009年球季拿下雙位數勝投，但季末遭爆打假球，遭中職永不錄用，2014年也被台中地方法院宣判，判賠600萬元。

今又被爆出欠債又離婚，據中國時報報導張誌家已與第二任妻子鍾女離異，因簽賭「百家樂」及運動賭博，無力償還巨額賭款，昔日旅外強投，發生此事令人不勝唏噓。

(中時電子報)