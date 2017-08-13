富邦增菘瑋憶先前低潮：打者每球都很想打
增菘瑋離開中職一年後，本季加盟富邦悍將重返戰場，開季投得虎虎生風，但到球季中表現下滑，先前被下放二軍調整，直到今(13日)富邦悍將對Lamigo桃猿一役，才會到一軍陣容，談到先前的狀況，他坦言，「開季時球不容易被掌握，但面對先前打者，他們好像每顆都很想打。」
增菘瑋轉戰富邦，從牛棚出發投出一片天，開季前10場登板1分未失，自責分率維持在0。不過越到球季中，他狀況不穩的情形開始變多，上場機會也減少；在7月21日對戰中信兄弟，1個人次都沒解決慘失2分，隨後就下到二軍。本季他投37場，戰績0勝3敗、10中繼、1救援，自責分率4.26。
「投到有點力不從心。」增菘瑋坦言，一年沒經歷職棒的長期賽季，身體上有些疲勞，使得心情多少有點受影響，包括教練團和他自己，都感覺他球的尾勁，不像開季時那樣好，這次下二軍是讓身心都稍做喘息，現在狀況都恢復得不錯。
富邦拉上增菘瑋，同時把蔡明晉下放二軍，推測可能是為轉先發做調整，同時下二軍的還有參與世大運的陳明軒。此外，富邦也把先前被史博威砸傷，左手大拇指骨折的林威廷叫上一軍；而他今天傷癒首戰就有貢獻，首打席就從猿隊先發林樺慶手中轟陽春炮。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。