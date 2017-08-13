富邦增菘瑋憶先前低潮：打者每球都很想打

增菘瑋先前陷小低潮下二軍調整，今天重返一軍陣容。(本報資料照)

增菘瑋離開中職一年後，本季加盟富邦悍將重返戰場，開季投得虎虎生風，但到球季中表現下滑，先前被下放二軍調整，直到今(13日)富邦悍將對Lamigo桃猿一役，才會到一軍陣容，談到先前的狀況，他坦言，「開季時球不容易被掌握，但面對先前打者，他們好像每顆都很想打。」

增菘瑋轉戰富邦，從牛棚出發投出一片天，開季前10場登板1分未失，自責分率維持在0。不過越到球季中，他狀況不穩的情形開始變多，上場機會也減少；在7月21日對戰中信兄弟，1個人次都沒解決慘失2分，隨後就下到二軍。本季他投37場，戰績0勝3敗、10中繼、1救援，自責分率4.26。

「投到有點力不從心。」增菘瑋坦言，一年沒經歷職棒的長期賽季，身體上有些疲勞，使得心情多少有點受影響，包括教練團和他自己，都感覺他球的尾勁，不像開季時那樣好，這次下二軍是讓身心都稍做喘息，現在狀況都恢復得不錯。

富邦拉上增菘瑋，同時把蔡明晉下放二軍，推測可能是為轉先發做調整，同時下二軍的還有參與世大運的陳明軒。此外，富邦也把先前被史博威砸傷，左手大拇指骨折的林威廷叫上一軍；而他今天傷癒首戰就有貢獻，首打席就從猿隊先發林樺慶手中轟陽春炮。

(中時電子報)