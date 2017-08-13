響應世大運　北市文獻館推運動史特展

響應世大運，北市文獻館規劃「《躍‧動》台北運動史的世紀縱橫」特展。（北市文獻館提供）

世大運倒數5天，北市文獻館推出「《躍‧動》台北運動史的世紀縱橫」特展，吸引不少民眾參觀。（北市文化局提供）

世大運本周六開幕，台北市文獻館推出「《躍‧動》臺北運動史的世紀縱橫」特展，精選數百幅運動圖像，邀請民眾一起回顧台北運動史，特展即日起到10月1日止，在西本願寺廣場樹心會館舉行，千萬不要錯過。

展覽會場區分為日本時代、台灣光復初期與台灣省運動會、省轄市時期、直轄市時期4大區域，其中，直轄市時期再細分為體育專職機構建立元年；政治解禁、全民運動風起雲湧；陽光健身普照、競技運動蓬勃發展等單元。

並且還規劃早期校園裡的青春吶喊、動人心弦的體壇故事等2個特色展區，現場特地向景美女中借來拔河比賽繩，民眾可拉起繩子與圖像中的景美女中拔河較量，趣味十足。

這次特展中有不少亮點，像是「台灣女子體育的興起」、「見證台北市百年學校體育風華」、「消失的體育場館」等主題，還蒐錄北市從日本時代至今有關的運動歷史照片，民眾可依時間排序一次看夠。

在「早期校園裡的青春吶喊」主題展示區中，可看到近百年建中黑衫軍的緣起與典範；成功高中豪邁創舉馬拉松；還有北一女中與中山女山著裙裝登玉山的身影；以及「景美女中拔河隊、讓世界看見臺灣」等事蹟，喚起校園運動的回憶。

另外，「動人心弦的體壇故事」主題展示區中、蒐錄飛躍的羚羊紀政、奧運首面金牌跆拳道得主陳詩欣，還有對台灣體壇極具貢獻的人士，包括台灣田徑之神高何土、台灣橄欖球巨星柯子彰、台灣網球之父楊斌彥等照片。

(中時)