羅大佑MV取景 桃高校園充滿回憶

歌手羅大佑MV《同學會》到桃園高中取景，校長林煥周表示，又引發校友及學生高度注意。（翻攝網路）

桃高景色優美，不少校友返校取景拍婚紗照。（甘嘉雯翻攝）

桃高景色優美，不少校友返校取景拍婚紗照。（甘嘉雯翻攝）

桃高景色優美，不少校友返校取景拍婚紗照。（甘嘉雯翻攝）

桃園高中校園景色相當優美。（甘嘉雯翻攝）

《麥香》廣告讓桃園高中校園一炮而紅，歌手羅大佑最新發表專輯，歌曲《同學會》MV場景，幾乎有2/3都在桃高裡面拍攝，校長林煥周表示，這對學校是很好的行銷，包括之前桃園電影節的宣傳影片，都來學校取景，學生或校友都以此為榮，也凝聚桃高人的心。

林煥周說，麥香影片播出後，陸續有單位要借學校拍攝場景，這次羅大佑的MV大概花一天時間就拍攝完成，拍攝小組在7月15日來到學校，在成功樓的教室取景，從窗外還能看到大榕樹，內容穿插新舊場景，很能勾起大家的學生回憶；另外，操場靠近資源回收處也有取景，校友應該對這些景色很熟悉。

當初能促成麥香到學校拍攝是無心插柳，林煥周說，瘋狂音樂社所組成的「後站人」參加全國音樂大賽得第一名，麥香委託拍形象廣告，想利用樂團展新活力，用band帶出麥香歌曲，拍攝單位來學校勘景，發現校園應該能夠有更多的發揮，洽談中，校方學校特色，如舞蹈班、田徑隊、游泳隊、樂團等等，因此擴大拍片。

「認同感提高很多，光是網路點閱瘋傳，3、400萬有吧」，林煥周說，不同場合只要遇到校友，開口第一句就是看過麥香，學弟妹都很活潑、有不同展現，這次學校又被取景，應該都會讓桃高人談論好一陣子。

林煥周說，桃高本來就有很漂亮的校園，76年的老學校，腹地大，很漂亮又有新建設，也保留古樸的感覺，角落有創意與新意，也有很多校友拍攝婚紗就選擇回校園來，他印象中目前在擔任消防員的徐鵬翔就來學校取景。

(中時)