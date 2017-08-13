參訪八景島 鄭文燦：打造桃園水族館
桃園市長鄭文燦率領市府團隊前往橫濱拜會株式會社橫濱八景島代表取締役社長布留川信行、取締役兼台灣水族館準備室長荒川潤等人，隨後參訪橫濱八景島內水族館，日前日本株式會社橫濱八景島及國泰人壽合作，將在青埔地區打造桃園首座水族館，鄭文燦表示，各項建設陸續完成後，青埔特區將煥然一新。
布留川信行表示，仙台水族館強調東北地區人與生態的水族館；橫濱八景島則是複合型水族館，包含4個水族館及遊樂園；品川水族館（AQUA）引進先進技術，為都會型水族館。
在桃園投資的水族館，布留川信行表示，會跟政府、當地學校、相關先進技術業者共同配合，帶給桃園市民與眾不同的體驗，屆時，也將連結附近觀光業者與機場捷運聯合行銷，期盼桃園水族館成為最受矚目觀光景點。
鄭文燦表示，桃園水族館周邊為華泰名品城、青埔棒球場，未來也將設置市立美術館、亞洲．矽谷創新中心、航空城會展中心，相信遊客會越來越多，水族館旁邊約10公頃的埤塘，目前正興建橫山書法公園，並規畫興建「橫山書法藝術館」，周邊也將設置「亞洲．矽谷創新人才交流中心」、「航空城會展中心」及「桃園市立美術館」等。
他表示，各項建設的時程，也預計約莫於水族館完工前後時完成，高鐵桃園站前廣場，高鐵局也預定在年底時招標，未來遊客可到此購物、觀賞水族館、看棒球，整個青埔地區將煥然一新，帶動國內外旅客的成長。
另外，鄭文燦表示，國立海洋大學將於桃園成立分校，桃園轄內連同臺北科技大學、海洋大學分校等，共有18所大專院校，未來也可以與橫濱八景島進行海洋教育、養殖水產等產學合作交流。
(中時)
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