政客上演搶位大戲 謝金河嘆：還不如拿來拚政績

財信傳媒董事長謝金河。（顏謙隆攝）

離2018大選只剩下一年多的時間，藍綠兩黨政治人物不論是否表態參選，都已經在媒體上引起話題。財信傳媒董事長謝金河感嘆，現在不論是雙北還是高雄，在民眾眼中，這就是搶位大戲，與其搶這麼兇，不如盡力端出政績！

謝金河表示，在台北市，例如誰來挑戰柯文哲，民進黨要不要再禮讓？國民黨派誰參選？新北市的話題更熱，賴清德會不會參選？國民黨的侯友宜民調多少？高雄市則是民進黨五、六個人搶成一團。民眾看來看去，都是搶位置的大戲。

謝金河提到，很多政治人物都告訴他，政治不是人幹的，要送往迎來，要逢迎拍馬屁，還要在權力鬥爭中，能保全身而退等知類的話語。不過說是這樣說，但很多人都是一選再選，一直選到被選民唾棄為止。從這個現象看，政治一定是很迷人的權力遊戲，就像是吃了春藥般，會讓人興奮不已，而且永不止息。

謝金河強調，他不只一次跟六都中的幾個市長説，這個位置是最容易實踐自己理想抱負的位置，也最容易看到政績，政績就是政治人物的基本面。他認為，選民會自動幫政治人物打成績，就像股價一般，有基本面的公司，股價會挺在高檔，沒有基本面的公司，股價拉高，很容易崩盤。他最後提及，現在大家努力搶位置搶這麼兇，其實基本面最要緊，努力端出政績，才能贏得選民的心。

(中時電子報)