政客上演搶位大戲 謝金河嘆：還不如拿來拚政績
離2018大選只剩下一年多的時間，藍綠兩黨政治人物不論是否表態參選，都已經在媒體上引起話題。財信傳媒董事長謝金河感嘆，現在不論是雙北還是高雄，在民眾眼中，這就是搶位大戲，與其搶這麼兇，不如盡力端出政績！
謝金河表示，在台北市，例如誰來挑戰柯文哲，民進黨要不要再禮讓？國民黨派誰參選？新北市的話題更熱，賴清德會不會參選？國民黨的侯友宜民調多少？高雄市則是民進黨五、六個人搶成一團。民眾看來看去，都是搶位置的大戲。
謝金河提到，很多政治人物都告訴他，政治不是人幹的，要送往迎來，要逢迎拍馬屁，還要在權力鬥爭中，能保全身而退等知類的話語。不過說是這樣說，但很多人都是一選再選，一直選到被選民唾棄為止。從這個現象看，政治一定是很迷人的權力遊戲，就像是吃了春藥般，會讓人興奮不已，而且永不止息。
謝金河強調，他不只一次跟六都中的幾個市長説，這個位置是最容易實踐自己理想抱負的位置，也最容易看到政績，政績就是政治人物的基本面。他認為，選民會自動幫政治人物打成績，就像股價一般，有基本面的公司，股價會挺在高檔，沒有基本面的公司，股價拉高，很容易崩盤。他最後提及，現在大家努力搶位置搶這麼兇，其實基本面最要緊，努力端出政績，才能贏得選民的心。
(中時電子報)
文章來源：謝金河臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。