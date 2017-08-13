彰化八卦山「分手魔咒」 Selina、阿中不信邪做這事真分了…
七夕情人節將至，但有些風光明媚的好地方，卻是「寧可信其有」的愛侶們不太願意去的，彰化八卦山就是擁有「分手魔咒」的地方，相傳情侶同遊此處必分手，彰化當地知名文史工作者也叮嚀「八卦山大佛禁忌多」，Selina跟阿中也跟此處有些淵源，然彰化市公所打算反其道而行，今年七夕要在此處辦活動慶祝，藉此打破傳說。
八卦山是彰化非常著名的景點，除了高聳大佛吸睛外，其各式各樣的傳說，也讓此處成為觀光勝地，據《聯合新聞網》報導，今年彰化七夕活動特地選在八卦山九龍池觀景平台，將熱鬧舉辦音樂會，而彰化文史工作者蔣敏全卻持不同看法，認為八卦山大佛禁忌多，提醒「不要不信邪！」，也透露當年收到Selina跟阿中的彰化婚宴喜帖，就說了：「真大膽，會將小孩婚姻搞垮掉」，結果真被他言中。
當年Selina跟阿中到男方老家彰化宴客，因張爸爸當時是八卦山大佛風景區協會董事長兼八卦山大佛寺管委會主委，因此宴客地點選在大佛蓮花廳，他們是該地十多年來第一對宴客新人，張爸爸當時直呼蓮花廳象徵「浴火重生」，也盼打破情侶到訪必分手的傳說，沒想到去年Selina跟阿中竟離婚，蔣敏全指出，他曾探究八卦山傳聞，經考據發現不少都是確有其事，背後故事有些玄妙甚至恐怖，還有些牽扯到特定人士，因此不方便多說，未來可能將八卦山的傳說以小說型態出版。
(中時電子報)
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