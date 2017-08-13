桃檢蔡鴻仁又落馬 法務部參事陳瑞仁：莫因此放棄改革

桃園地檢署檢察官蔡鴻仁連續2年獲民選最高票，卻都與升任主任檢察官無緣，成為今年檢察人事最大熱門話題。法務部參事陳瑞仁今日在劍青檢改舉辦的改革研討會上表示，「千萬不要因為蔡鴻仁事件，而喪失了改革的決心！」提醒有一群人藉此事件反改革。

蔡鴻仁因在特偵組任內簽結蔡正元案，而在今年的升官之路再度落馬。陳瑞仁說，不知道蔡鴻仁事件與蔡正元有沒有關係，但部長邱太三的確在蔡正元收押後，詢問為何當年特偵組會簽結，擔心是不是當年忽略了什麼證據，當時即提醒部長要先確認是同一個案子，也曾傳LINE給部長，表示基層對蔡鴻仁事件非常反彈，提醒部長注意。

陳瑞仁坦言，因為忙於司改國是會議，還沒有機會當面問部長，但部長曾說過他根本不想要人事權，但如果部長不管人事權，難道是要檢察總長去立院接受備詢？如此對檢察體系是好是壞，檢察官也要一併考量。

陳瑞仁說，邱太三對於主任檢察官的圈選權一直都持開放態度，檢察同仁可以再設計一些制度免除疑慮。

(中時)