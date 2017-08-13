桃檢蔡鴻仁又落馬 法務部參事陳瑞仁：莫因此放棄改革
桃園地檢署檢察官蔡鴻仁連續2年獲民選最高票，卻都與升任主任檢察官無緣，成為今年檢察人事最大熱門話題。法務部參事陳瑞仁今日在劍青檢改舉辦的改革研討會上表示，「千萬不要因為蔡鴻仁事件，而喪失了改革的決心！」提醒有一群人藉此事件反改革。
蔡鴻仁因在特偵組任內簽結蔡正元案，而在今年的升官之路再度落馬。陳瑞仁說，不知道蔡鴻仁事件與蔡正元有沒有關係，但部長邱太三的確在蔡正元收押後，詢問為何當年特偵組會簽結，擔心是不是當年忽略了什麼證據，當時即提醒部長要先確認是同一個案子，也曾傳LINE給部長，表示基層對蔡鴻仁事件非常反彈，提醒部長注意。
陳瑞仁坦言，因為忙於司改國是會議，還沒有機會當面問部長，但部長曾說過他根本不想要人事權，但如果部長不管人事權，難道是要檢察總長去立院接受備詢？如此對檢察體系是好是壞，檢察官也要一併考量。
陳瑞仁說，邱太三對於主任檢察官的圈選權一直都持開放態度，檢察同仁可以再設計一些制度免除疑慮。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。