被北韓逮捕2年 加拿大籍韓裔牧師12日返抵加國
美國與北韓相互叫囂，導致東北亞緊張局勢再度升高，此時北韓以人道理由釋放了判囚勞改終身的62歲韓裔加拿大籍牧師林賢洙。林賢洙12日已搭機返抵加拿大多倫多。
在南韓出生入籍加拿大的牧師林賢洙，2015年初被捕，平壤當局指控他企圖透過宗教活動瓦解當地社會制度，暗助美國與南韓瞞騙並綁架北韓民眾，判他終身勞改。
加拿大總理杜魯道派出國家安全顧問抵平壤斡旋。
林賢洙患有多種慢性病，包括高血壓、胃病、關節炎等，北韓中央法院上周裁定，基於人道考量准許他「保外就醫」。
他的兒子表示，父親的的情況非常好。他說︰「我覺得他從未這樣感受到自己是真正的加拿大人。我們開車回去，他只是看著樹木和森林，非常開心。」
林賢洙是韓光長老教會（Light Korean Presbyterian Church）的牧師，在2015年被捕之前，曾前往北韓104次進行人道主義工作。
(中時)
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