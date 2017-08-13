蔡依林《Play 我呸》被上海禁唱：歌詞低俗

蔡依林上海商演被禁唱《Play 我呸》。（圖／中時資料照）

上海市文化廣播影視管理局公文。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

天后蔡依林2014年發行的歌曲《Play我呸》獲得高度評價，不只入圍金曲獎最佳年度歌曲獎，還曾被歐洲MTV音樂大獎提名，並以該專輯拿下南韓MAMA大獎年度最佳亞洲藝人，大受好評。未料今傳出她被禁止在上海商演表演該曲，原因是「歌詞低俗」。

上海市文化廣播影視管理局今流出一份公文，表示「歌曲《Play我呸》歌內容低俗，不得演唱」，禁止蔡依林在9月3日上海的商演上演唱該首歌曲。消息一出，讓許多歌迷氣憤不已，紛紛留言表達不滿「我呸」、「以前怎麼不說」、「這歌這麼久了，突然發生什麼事了」，相當不解為何《Play我呸》突然被禁唱。

《Play 我呸》歌詞：

半夜一點的無邪浪蕩睡衣姐妹

清晨五點的萬人登山體操大會

六零年代歐洲前衛地下導演討論會

九零年代偶像復出簽名握手擁抱會

零下五十度北極探險為期十幾天

撒哈拉酷熱絕對崩潰生存考驗

三天兩夜集體K歌歇斯底里的宣泄

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女神豐乳肥臀九頭身材

男神彎弓射雕六塊肌排

比錢更重要的是人魚線

管你小眾大眾我呸

管你是小清新是重口味我呸

管你是那一類甲蟲我呸 我呸 都呸 都Play

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會

什麼都呸都Play

都呸都Play

都呸都Play

都呸都Play

星期三下午與文青男友的約會

全套文藝少女裝備讓他非常陶醉

星期五二十四小時洗衣店讀海明威

網路上五十個分身匿名一點都不累

文藝裝逼亂世盛裝派對

女神豐乳肥臀九頭身材

男神彎弓射雕六塊肌排

比錢更重要的是馬甲線

管你小眾大眾我呸

管你是小清新是重口味我呸

管你是那一類甲蟲我呸 我呸 都呸 都Play

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會

什麼都呸都Play

都呸都Play

管你後衛前衛我呸

管你原創拷貝我play

管你是那一種馬鈴薯我呸 我呸 都呸 都Play

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會什麼都

什麼都喜歡什麼都會

什麼都呸都Play

都呸都Play

(中時電子報)