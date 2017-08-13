簡子愛舞蹈團《后羿射日》 19日晚間桃園展演中心演出

簡子愛舞蹈團新劇《后羿射日》，歡迎大家索票觀賞。（甘嘉雯翻攝）

簡子愛舞蹈團新劇《后羿射日》，歡迎大家索票觀賞。（甘嘉雯翻攝）

簡子愛舞蹈團新劇《后羿射日》，歡迎大家索票觀賞。（甘嘉雯翻攝）

簡子愛舞蹈團以東方神話故事與民族、現代舞結合創作的舞劇《后羿射日》，19日晚上7點將於桃園展演中心演出，《后羿射日》舞劇製作時間長達一年，故事便取自家喻戶曉的神話傳說，融合了戲劇與舞蹈，透過「月圓人團圓」為創作藍本，以「大地」、「製藥」、「奔月」、「相會」等4幕故事串連全劇。

「簡子愛舞蹈團」於民國43年由簡子愛成立至今，現任團長閻少航秉持一貫「傳承」與「創新」的精神，發揚舞蹈藝術，把每場演出都視為與觀眾交流的機會，希望讓每位踏入劇場的觀眾，在舞者的引領下融入劇情。

穿越時空感受當時的情懷，了解人類如何藉由團結的力量，克服外在環境的困難，進而在有形與無形的文化滋養中持續獲得能量，並對生命有不同的啟發。

(中時)