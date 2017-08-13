蔡亦竹批林義傑「什麼東西」 網友反嗆「日奴嗎？」

林義傑貼出自己過去拿著台灣國旗的照片，怒嗆「我很台的時候，酸民在哪？」（圖取自林義傑臉書）

馬拉松名將林義傑貼文批時力立委黃國昌不懂體育，引來藍綠激烈交鋒。由於林義傑繼續回應，昨晚綠色學者蔡亦竹批他，「沒有台灣的話，你是什麼東西」。林義傑未有新回應，倒是護林網友聲援說，林義傑在國外比賽奮鬥時，批評者提供他什麼幫助？根本只會出一張嘴。

實踐大學日文系助理教授蔡亦竹昨晚臉書貼文，對林義傑「我拿國旗的時候，你們這些酸民在做什麼」，做了以下這樣的回應。

「很簡單，我們在各自領域上為了台灣奮鬥。今天你可以拿你所謂的國旗，是因為你的職業你的立場，可以讓你被媒體報導，是台灣人的資源可以讓你做這些事。」

蔡亦竹說，「所以當你嗆別人的時候，你真的要講的是「我是有名人啊，你們是什麼東西」。最後結語「但是別忘了一件事，沒有台灣的話，你是什麼東西。」

蔡亦竹是日本筑波大學歷史人類學博士，曾出書、辦講座，活躍於文化領域。他的論點贏得綠營喊讚並不意外，有網友說「林義傑，你拿這面鳥旗的時候，我們台灣人正在為台灣正名！我們在為台灣正名的時候，你又在幹什麼？ 」

也有網友看不下去蔡的酸文，紛紛出言反駁。「至少他比你愛國，你做了什麼？抱日本大腿？你覺得您是很多人口中的日奴嗎？」「沒有中華民國 台灣是什麼？」「道不同不相為謀，你可以不喜歡他的言論，但除了台灣給予他的資源，他也必需努力才能拼出自己的成果。」

(中時電子報)