蔡亦竹批林義傑「什麼東西」 網友反嗆「日奴嗎？」
馬拉松名將林義傑貼文批時力立委黃國昌不懂體育，引來藍綠激烈交鋒。由於林義傑繼續回應，昨晚綠色學者蔡亦竹批他，「沒有台灣的話，你是什麼東西」。林義傑未有新回應，倒是護林網友聲援說，林義傑在國外比賽奮鬥時，批評者提供他什麼幫助？根本只會出一張嘴。
實踐大學日文系助理教授蔡亦竹昨晚臉書貼文，對林義傑「我拿國旗的時候，你們這些酸民在做什麼」，做了以下這樣的回應。
「很簡單，我們在各自領域上為了台灣奮鬥。今天你可以拿你所謂的國旗，是因為你的職業你的立場，可以讓你被媒體報導，是台灣人的資源可以讓你做這些事。」
蔡亦竹說，「所以當你嗆別人的時候，你真的要講的是「我是有名人啊，你們是什麼東西」。最後結語「但是別忘了一件事，沒有台灣的話，你是什麼東西。」
蔡亦竹是日本筑波大學歷史人類學博士，曾出書、辦講座，活躍於文化領域。他的論點贏得綠營喊讚並不意外，有網友說「林義傑，你拿這面鳥旗的時候，我們台灣人正在為台灣正名！我們在為台灣正名的時候，你又在幹什麼？ 」
也有網友看不下去蔡的酸文，紛紛出言反駁。「至少他比你愛國，你做了什麼？抱日本大腿？你覺得您是很多人口中的日奴嗎？」「沒有中華民國 台灣是什麼？」「道不同不相為謀，你可以不喜歡他的言論，但除了台灣給予他的資源，他也必需努力才能拼出自己的成果。」
(中時電子報)
文章來源：蔡亦竹臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。