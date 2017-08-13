阿里巴巴等公司在雄安新區布局 聚焦未來產業

據河北日報報導，雄安新區臨時黨委副書記黨曉龍稱，目前，中國電科、中國電子等中央企業和阿里巴巴、騰訊、百度、京東、奇虎360等互聯網公司已紛紛在雄安新區布局，主要聚焦於人工智慧、科技金融、網絡安全、數位文創等未來產業。

中國電信日前宣布，計劃將雄安作為國家骨幹網核心節點，建設超高速、大容量、智慧化的新一代通訊訊息網路基礎設施，並將雄安打造成中國電信5G創新示範網試點。

黨曉龍還稱，雄安新區和中國電信還將聯合華為、中興、愛立信、諾基亞和高通等產業合作夥伴，打造「生態魔方」，構建雄安萬物互聯生態。不同於過去產業鏈競爭，最後走向「零和」，生態魔方的各領域將更多依賴資本和數據驅動，實現共贏。

(工商)