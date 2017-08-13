長榮交響樂團演奏鄧雨賢 竹縣文化局大爆滿

縣長邱鏡淳（右四）上台獻花，感謝13日演奏鄧雨賢經典作品的長榮交響樂團。（莊旻靜攝）

新竹縣政府舉辦鄧雨賢系列紀念音樂會，13日由長榮交響樂團在新竹縣文化局演藝廳，演奏「春風．話語情」音樂會，現場座無虛席。（莊旻靜攝）

金曲歌王殷振洋與長榮交響樂團合作，演唱多首台語歌與民歌。（莊旻靜攝）

為了紀念台灣歌謠之父鄧雨賢，新竹縣政府12日起舉辦系列音樂會，今（13日）由長榮交響樂團在新竹縣文化局演藝廳，舉辦「春風‧話雨情」音樂會，演奏鄧雨賢經典曲目及客家組曲，也讓演藝廳中座位席次大爆滿，同場聆聽鄧雨賢的音樂。

新竹縣長邱鏡淳全程聆聽，也獻花給長榮交響樂團長張逸士，鄧雨賢4子鄧健作、次子鄧仁侃遺孀梁瑞娥等人也都出席。鄧雨賢與妻子鍾有妹曾在芎林公學校任教，鄧雨賢也曾創作「芎林小唄」，也曾在竹東指導熱愛音樂人士組成的「竹東交響樂團」，在新竹縣足跡處處。

13日的「春風‧話雨情」音樂會，吸引千名民眾入場，長榮交響樂團重新編曲並演奏知名曲目《滿面春風》、《四季紅》等曲，也與金曲歌王殷正洋合作，演唱數首經典台語老歌、民歌等。由二胡演奏家蔡炫沅協奏演出由李哲藝改編的《四月雨幻想曲》，也獨具傳承意義。

文化局長張宜真表示，紀念系列活動還包含9月4日至6日的「來客好音樂」藝術巡迴列車下鄉，將至橫山鄉田寮國小、尖石鄉嘉興國小、寶山鄉寶山國小、關西鎮石光國小及新豐鄉福興國小等，邀請客家歌手楊銀花等團隊，介紹鄧雨賢對客家音樂的貢獻，還有爵士客家歌曲表演、客語推廣互動等活動，詳情可至臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」搜尋，或電洽03-5510201轉300-306。

(中時)