綁獸骨當路標？ 部落耆老解釋：年輕人貪玩弄的

日月潭伊達邵通往潭南部落的路旁，出現獸骨路標，讓路過遊客納悶，以為是代表甚麼特殊意涵。（沈揮勝攝）

日月潭通往信義鄉濁水溪線的捷徑，投63線伊達邵到潭南部落之間，最近出現了1處「獸骨路標」，讓路過的遊客納悶，這樣的裝置，是否具有原民部落特殊意涵？布農耆老谷自勇解釋說，這只是年輕人不懂又愛玩，所弄出來玩意兒，用不著想太多。

出身布農族卡社群的谷自勇，為雙龍部落社區協會創會理事長，對部落文化復育及家庭的付出、奉獻很多，日前才獲選模範父親。

他說，在布農狩獵文化中，勇士獵得野獸是很光榮的事，對於獵物頭骨的處理也相對慎重，一般都是掛在屋簷，讓更多人知其英勇事蹟，也用來激勵子弟。

近年來部落文化受到外在環境衝擊，原先的體制常面臨負面影響或挑戰，部分年輕人言行不受倫常約束，甚至出現脫序現象，譬如狩獵返程清槍時，對著交通反光鏡亂打，破壞公物、影響交通安全。

至於拿獸骨當路標的做法，看來不像是惡意行為，可能只是一時興起，自覺有創意，或是調皮好玩；雖無傷大雅，但卻容易造成文化概念的混淆。

(中時)