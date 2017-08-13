大陸新一代中低速磁浮列車完成運行測試 最快1年可量產

新華社報導，大陸新一代中低速磁浮列車近日在上海完成時速120公里運行測試。中國中車大連公司總工程師曲天威表示，運行測試的順利完成，意味大陸已掌握新一代中低速磁浮系統集成等關鍵核心技術，這種車最快1年可進行量產。未來將在城市軌道交通有更多的應用。

近年來，大陸城市軌道交通市場發展迅速，需求巨大。相較傳統軌道交通，新一代中低速磁浮列車主要有3大優勢。一是低噪音；二是爬坡能力與曲線通過能力強；三是沒有輪軌磨耗，全壽命週期成本低。中低速磁懸浮列車的3大優勢，預料將使其在未來城市軌道交通的建設中獲得更多的應用。

據專家表示，新一代中低速磁浮列車線路建造成本高於城市輕軌、低於地鐵。其運載能力基本與城市輕軌持平，低於地鐵。

(工商)