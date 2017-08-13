圓夢和斯琴高娃演母子 陳建斌：《甄嬛》後最好的劇本！
年代MUCH台14日起推出的八點檔新戲《兄弟兄弟》，該劇由斯琴高娃、陳建斌等實力演員連袂主演。陳建斌劇中角色多變，一會兒是風流倜儻的少東家，一會兒是正氣凜然內心炙熱的熱血青年，之後又搖身一變成為大酒樓老闆，從20歲的年輕小夥，演到45歲，挑戰20多歲的年齡跨度。陳建斌稱：「這部戲是我在《甄嬛傳》之後接到的最好的本子，不僅僅是故事好看，而且很有情懷。」
陳建斌和斯琴高娃在這部劇中是首次合作，說起為何接演，陳建斌表示：「小時候看過斯琴高娃老師主演的電影《歸心似箭》後就成了她的粉絲，一直都夢想著能和斯琴高娃老師合作。」這次終於圓了夢，兩人飾演母子，有很多對手戲，陳建斌坦言：「和偶像演戲的時候情緒特別激動。」
作為前輩，斯琴高娃則暱稱陳建斌為「小不點」，她說：「我已經老了，但陳建斌是大明星小不點，他還要演很多年呢。」
由於該劇拍攝時正值重慶連日酷暑，有一場斯琴高娃坐馬車接兒子成親的戲份，拍攝的那條街沒有風，全程也在戶外拍，最後她還中暑嘔吐。但斯琴高娃還是一聲不吭地繼續拍完整場戲，敬業的她則說：「因為自己非常熱愛這部劇。」
值得一提的是，在宅門內的眾多兒女中，大兒子孟天成是由斯琴高娃的兒子孫鐵飾演。孫鐵是斯琴高娃和第一任丈夫孫天相的兒子，開過餐館，做過醫藥代表，出國留學打工。2001年，在母親斯琴高娃的幫助下，孫鐵前往比利時學習影視，此次在《兄弟兄弟》，斯琴高娃和孫鐵再度合作，將兩人現實母子關係直接搬上螢幕。
《兄弟兄弟》劇情聚焦在民國背景下的豪門興衰，以四川自流井鹽商家族—孟家女主人七個養子女的愛恨情仇，跌宕起伏的國仇家恨為主線，親情、愛情、友情、國家興亡、家族爭鬥、人心險惡交織在一起，相當扣人心弦。
(中時)
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