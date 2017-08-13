曼谷街頭直擊超不衛生果汁製作！ 攤販竟就地小便、瓶子重複用
路邊攤小吃的衛生品質，一直以來都讓人堪慮，即便不乏許多美食，但能否吃得安心就得仰賴店家的良心。近來有泰國網友直擊，在曼谷街頭上一名賣果汁的小販，竟趁別人不注意時，直接就地小便，還從垃圾桶拿出使用過的瓶子給客人，種種不衛生的舉動全被拍下，PO上網後引發熱烈討論。
泰國網友Likit Kluikeaw近來於臉書上傳一支令人相當不舒服的影片。只見一名販售現榨果汁的街頭攤販，戴著手套在工作，看似相當注重衛生，未料之後他卻在自己的攤內小便，連手都沒洗就直接上工；接著他不但加工剩下的飲料，還從垃圾桶裡拿出用過的瓶子，重新裝填繼續販售。整段紀錄過程，有不少消費者來此光顧，但噁心的程度就只有該名拍攝的網友才知道。
影片曝光後，立刻引起熱烈討論，許多泰國媒體皆對此進行報導，而該名泰國網友表示，自己原本是不想公開這支影片，擔心會影響到攤販生意，但這實在是太誇張，為避免越來越多消費者或遊客受害，最後決定公布給大家。
事實上，曼谷街頭到處都是這種小攤販，這種平民美食已成在地文化，深受遊客喜愛；但泰國官方也注意到了衛生品質的問題，為整頓市容，預計在今年底實施主要街道禁設路邊攤，且未來還可能會擴大。
(中時電子報)
關鍵字：泰國
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