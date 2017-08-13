偏鄉學童也來玩AR　新北兒藝加開「早安！公益場」

2017新北市兒童藝術節的「科技藝術體驗區」大受民眾歡迎，今（13日）特別邀請偏鄉的十分國小學童到場體驗。（葉書宏翻攝）

2017新北市兒童藝術節的「科技藝術體驗區」大受民眾歡迎，今（13日）特別邀請偏鄉的十分國小學童到場體驗。（葉書宏翻攝）

2017新北市兒童藝術節的「科技藝術體驗區」大受民眾歡迎，今（13日）特別邀請偏鄉的十分國小學童到場體驗。（葉書宏翻攝）

2017新北市兒童藝術節的「科技藝術體驗區」大受民眾歡迎，今（13日）特別邀請偏鄉的十分國小學童到場體驗。（葉書宏翻攝）

2017新北市兒童藝術節的「科技藝術體驗區」大受民眾歡迎，周末尖峰時段人潮踴躍，宛如走進演唱會現場，今（13日）特別邀請偏鄉的十分國小學童到場體驗，逼真的恐龍彷彿走進侏羅紀公園，小朋友驚呼連連！文化局宣布，將加開「早安！公益場次」服務社福團體。

兒藝節今年的主題「Hello！Monsters歡迎光臨怪獸島」，市府化身侏儸紀公園，規畫超吸睛的科技藝術體驗區，由英國引進專業團隊INDE製作《重返侏儸紀》AR體驗，另外，由世界知名古生物及自然史插畫家Julius Csotonyi擔任恐龍角色導演，創造出逼真的暴龍、翼手龍及腕龍等。

今年AR互動體驗成為民眾最愛的景點之一，威猛的暴龍、翼手龍及腕龍等，吸引許多小朋友紛紛跟恐龍拍出有趣的合照。

活動特地邀請十分國小學童到場體驗，進行有獎徵答，學生胡辰賓幸運獲得一套恐龍氣球裝，他立刻將它穿戴上身、變身恐龍一員。他興奮地說，「穿上恐龍氣球裝覺得很帥氣，第一次玩AR看到栩栩如生的恐龍就在眼前，還可以跟牠互動真的很新鮮！」

文化局長林寬裕表示，「文化藝術應該不分族群、身份落實到每一位市民身上，讓所有大小朋友都可以享受到平等的藝文資源！」由於體驗區獲得大小朋友喜愛，AR每天上午9時10分至9時40分加開「早安！公益場次」，開放給社福團體或身心障礙者；9時40分至10時則開放「10人以上團體」場次，須於體驗前3天申請。

另外，除了超逼真的AR互動體驗之外，「可愛動物區」有老虎、獅子、長頸鹿及大象等大型擬真玩偶，也是今年超受大小朋友歡迎的拍攝景點；由於互動體驗區人潮踴躍，建議可於每天中午12時前及下午5時時後離峰時段前來，節省排隊等候時間。

文化局表示，體驗區展至8月27日止，每天上午10時至下午7時30分在市府1樓大廳，歡迎民眾前往體驗，更多「早安！公益場次」及恐龍氣球裝活動訊息，可至活動官方網站查詢。

(中時)