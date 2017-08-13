廖文揚好投壓制 中信兄弟前5局1比4落後

廖文揚今面對中信兄弟，前5局僅失1分。(資料照 中央社記者張新偉攝)

中信兄弟近期苦吞4連敗，今繼續與統一獅交手，前5局受到獅隊投手廖文揚壓制，僅攻下1分，反觀獅隊，首局林志祥就開轟，第5局又趁的對方保送適時安打，5局結束獅隊4比1領先。

此役獅隊投手廖文揚，前5局展現壓制力，被擊出4支安打，投出4次三振，僅在第4局被蔣智賢擊出二壘安打，失掉1分，順利率隊取得領先。

獅隊此役首局就靠著林志祥的首局首打席開轟先馳得點，第4局得點圈有人時，鄭鎧文適時擊出安打，再天1分，第5局則是趁著對方投出兩次保送，陳傑憲成功擊出安打，率隊再取兩分，前5局結束獅隊4比1領先。

(中時電子報)