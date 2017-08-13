《風水》家芬改名了！ 鍾雅如用新名「夏宇禾」再出發

夏宇禾和張捷在新戲有不少對手戲。（民視）

夏宇禾和張捷在新戲有不少對手戲。（民視）

夏宇禾和張捷在38度高溫的海邊拍抱抱戲。（民視）

夏宇禾和張捷在38度高溫的海邊拍抱抱戲。（民視）

以《風水世家》的「家芬」鍾雅如，最近改名為「夏宇禾」，暌違2年的她，以新名字投入民視新戲《實習醫師鬥格》演出，跟演員張捷有不少甜蜜互動。她說，之前進演藝圈時一切太匆忙快速，還來不及想好藝名，簽約第一周就進八點檔演戲，只好用本名闖演藝圈，去年中她改從母姓夏，請教命理老師後，本名改為夏宇姀，最近索性連藝名也改夏宇禾。

不過令她有點傷腦筋的是，已經向臉書申請多次粉絲專頁要改名字，卻都申請不過，讓她懊惱地說，該不會因為改名就要重新申請新的粉絲團吧。在粉絲團還無法改名的過度時期，她只好每篇貼文下方都hashtag告訴粉絲「#我是夏宇禾」。

她與張捷日前頂著38度高溫在三芝海邊拍戲。浪漫的橋段讓夏宇禾害羞表示「好久沒有被男人抱了，心跳超快的」。她為戲也受訓不少醫學常識，讓她大開眼界，強調醫學人員真的很辛苦，拍戲片場常常看到醫師嚴肅的神情，她直呼：「醫師真的很偉大。」

(中時)