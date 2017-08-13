越換質越差 富邦兩新洋投7戰僅1勝

富邦送走神盾(圖)後，連試兩名新洋投狀況都一樣糟糕。(中央社資料照)

富邦悍將用麥力戈取代神盾，又用銳爾登換掉麥力戈，狀況卻沒有更好！兩隊今(13日)於桃園球場交手，富邦雖先馳得點取得1分領先，但銳爾登遭猿隊棒打，投滿5局挨多達10安、失掉6分，退場時富邦落後5分，他可能再度吞敗，兩名新洋投共投7場，竟只拿1勝！

富邦上周當機立斷，把銳爾登拉上一軍替換麥力戈；但銳爾登首秀戰統一獅，卻只投4局挨10安、失7分退場，自責分率高達15.75，吞下來台首敗。此役他再度先發，狀況還是不好，連同朱育賢和余德龍2發全壘打，連2場挨10安，失掉6分中有5分責失。

麥力戈來台投了5場，戰績1勝2敗、自責分率4.88，表現不理想才改換銳爾登。儘管洋投需要適應期，但至少看到現在，銳爾登表現是和麥力戈沒差多少。相較之下，季初的神盾雖投12場2勝9敗、自責分率5.92好不到哪去，但和後面來台的兩洋投相比，似乎還好多了。

(中時電子報)