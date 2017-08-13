金門舉辦「水溝野餐」 不一樣的滋味和趣味
涼風徐徐的黃昏時刻，在彩繪的水溝裡野餐，別有一番滋味和趣味。金門縣文化局與盤山社區發展協會今天在夕陽餘暉中，一起翻轉野餐的概念，讓200餘位鄉親和遊客客在顛覆想像中，分享創意十足，非常不一樣的體驗。
盤山社區的大排水溝，去年才由一群懷抱熱情，希望用創意翻轉環境意象的年輕學子們，在溝渠兩旁用心彩繪美容，打造一條渲染五顏六色，揮灑想像空間的水溝。
金門縣文化局與盤山社區發展協會今邀請民眾在這條看見創意，展現特色風情的水溝裡，舉辦以「翻轉」為主題的系列活動，壓軸好戲的席地野餐，不但吸引鄉親報名參加，連旅居當地的外籍朋友也開心同樂，共享夕陽下的美好時光。
不少民眾全家總動員，主辦單位準備各式各樣免費餐點和飲料，讓大人、小孩盡情品嘗，並邀請金中管樂四重奏、熱音社、許翼騰烏克麗麗、金鼎國小扯鈴隊表演，展現水溝野餐的優閒與浪漫情調。
多位暑假返鄉的大學生表示，原本讓人嫌棄的水溝，透過環境改造和意象設計後，展現翻轉空間的內容，也在一場別有創意的野餐安排中，看到它在雨季排水之外的環境利用價值，是一次相當成功的嘗試。
難得出門的阿公、阿嬤更是開心表示，從來沒有想過會坐在水溝吃東西，還有音樂可欣賞，「不錯，讚喔！」
(中時)
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